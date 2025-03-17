Чемпионат Украины начался с приветственной речи начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он поддержал юных спортсменов перед важным стартом, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Главного управления разведки Украины.
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Важный турнир в память о Герое Украины
Начальника ГУР МО Украины поблагодарил всех за проведение такого турнира, который сохранит память о выдающемся украинском разведчика Максима Шаповала.
Спасибо участникам и организаторам турнира за сохранение памяти о Герое Украины Максиме Шаповале. Воспитываем вместе новое поколение украинцев – закаленных и сильных духом патриотов,
– сказал Буданов.
В легком контакте победу одержала команда Днепропетровской области. Серебряные награды завоевали спортсмены из столицы Украины, а тройку призеров замкнула команда из Черниговской области.
А вот в полном контакте торжествовала команда Национальной гвардии Украины. Второе место заняла команда Черновицкой области, а "бронзу" чемпионата Украины получили спортсмены из Киевской области.
Отметим, что чемпионов Украины в своих весовых категориях награждали подарками от ГУР, медалями, а также поясами.
Чемпионат Украины по рукопашному бою 2025 / Фото Главного управления разведки