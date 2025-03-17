Состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою: он был посвящен выдающемуся разведчику Шаповалу

В Буче состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою, который был посвященному памяти Героя Украины генерал-майора Максима Шаповала. Участие в соревнованиях приняло около 250 спортсменов из 15 областей нашей страны.

Чемпионат Украины начался с приветственной речи начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он поддержал юных спортсменов перед важным стартом, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Главного управления разведки Украины.

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Важный турнир в память о Герое Украины

Начальника ГУР МО Украины поблагодарил всех за проведение такого турнира, который сохранит память о выдающемся украинском разведчика Максима Шаповала.

Спасибо участникам и организаторам турнира за сохранение памяти о Герое Украины Максиме Шаповале. Воспитываем вместе новое поколение украинцев – закаленных и сильных духом патриотов,

– сказал Буданов.

В легком контакте победу одержала команда Днепропетровской области. Серебряные награды завоевали спортсмены из столицы Украины, а тройку призеров замкнула команда из Черниговской области.

А вот в полном контакте торжествовала команда Национальной гвардии Украины. Второе место заняла команда Черновицкой области, а "бронзу" чемпионата Украины получили спортсмены из Киевской области.

Отметим, что чемпионов Украины в своих весовых категориях награждали подарками от ГУР, медалями, а также поясами.

Чемпионат Украины по рукопашному бою 2025 / Фото Главного управления разведки