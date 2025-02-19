Мандзин забежал в топ-20: результат украинцев в "индивидуалке" на ЧМ-2025 по биатлону

В среду, 19 февраля, состоялась седьмая гонка на чемпионате мира по биатлону. На трассу вышли мужчины, которые бежали 20-километровую "индивидуалку".

В ее стартовый лист попали 97 спортсменов. Украину представляли четыре биатлониста, сообщает 24 Канал.

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Как выступили украинцы

Из-за проблем со здоровьем гонку пропускал капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный. В результате, в состав нашей сборной попали – Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насыко и Артем Тищенко.

Именно первый и показал лучший результат среди украинцев. 21-летний уроженец Тернопольской области сделал суммарно две ошибки на огневых рубежах и занял итоговое 17-е место.

Лучшую стрельбу из наших спортсменов продемонстрировал Артем Тищенко. Он лишь однажды не попал в мишень из 20 попыток, однако скорость не позволила ему бороться за высокие позиции, в результате – 36-я ступенька.

Дудченко с четырьмя промахами финишировал на 50-м месте, а хуже всего из украинской команды выступил Насико – 64-я позиция.

Чемпионом мира-2025 в "индивидуалке" стал француз Эрик Перро, который даже с одним промахом финишировал выше всех остальных биатлонистов. "Серебро" неожиданно завоевал Джакомель Томмазо из Италии. Подиум замкнул еще один биатлонист из Франции Фийон Майе Кентен.

Результат мужской "индивидуалки" на ЧМ-2025

Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) – 47:58.1 Джакомель Томмазо (Италия, 0+0+0+1) +52.4 Фийон Майе Кентен (Франция, 2+0+1+0) +1:59.5

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17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0+0+1) +3:58.9

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0+1) +5:55.9

50. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+2) +6:44.3

64. Денис Насико (Украина, 2+0+0+1) +7:25.3

Отметим, что следующая гонка на чемпионате мира в Ленцерхайде состоится 20 февраля. Одиночная смешанная эстафета начнется в 17:05 по киевскому времени.