У її стартовий лист потрапили 97 спортсменів. Україну представляли чотири біатлоністи, повідомляє 24 Канал.

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Як виступили українці

Через проблеми зі здоров'ям гонку пропускав капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний. У результаті, до складу нашої збірної потрапили – Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико й Артем Тищенко.

Саме перший найвище й фінішував серед українців. 21-річний уродженець Тернопільщини зробив сумарно дві хиби на вогневих рубежах та посів підсумкове 17-те місце.

Найкращу стрільбу з наших спортсменів продемонстрував Артем Тищенко. Він лише одного разу не влучив у мішень з 20 спроб, проте швидкість не дозволила йому боротися за високі позиції, у результаті – 36-та сходинка.

Дудченко з чотирма хибами фінішував на 50-му місці, а найгірше з української команди виступив Насико – 64-та позиція.

Чемпіоном світу-2025 в "індивідуалці" став француз Ерік Перро, який навіть з однією хибою фінішував вище усіх інших біатлоністів. "Срібло" несподівано завоював Джакомель Томмазо з Італії. Подіум замкнув ще один біатлоніст із Франції Фійон Майє Кентен.

Результат чоловічої "індивідуалки" на ЧС-2025

Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) – 47:58.1 Джакомель Томмазо (Італія, 0+0+0+1) +52.4 Фійон Майє Кентен (Франція, 2+0+1+0) +1:59.5

…

17. Віталій Мандзин (Україна, 1+0+0+1) +3:58.9

36. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +5:55.9

50. Антон Дудченко (Україна, 0+1+1+2) +6:44.3

64. Денис Насико (Україна, 2+0+0+1) +7:25.3

Зазначимо, що наступна гонка на чемпіонаті світу в Ленцергайде відбудеться 20 лютого. Одиночна змішана естафета розпочнеться о 17:05 за київським часом.