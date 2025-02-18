Він пропустить індивідуальну гонку й одиночну змішану естафету. Уродженець Тернопільщини пояснив, чому був вимушений піти на такий крок.

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Ставка на заключний відрізок ЧС

За словами Дмитра, у нього є пошкодження, яке не дозволяє демонструвати свій максимум. Він отримав його вже під час тренувань у Швейцарії, повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Ухвалили таке рішення через стан здоров’я: є проблеми з рукою. Після Антгольца травма спини теж дає про себе знати, не дає мені добре бігти, як того хотілося б. На змішаній естафеті почувався прекрасно, і це було видно як по стрільбі, так і за часом по дистанції. На жаль, перед спринтом сталося прикре падіння на трасі: я пошкодив ліву руку, і це мені зараз дуже заважає,

– сказав Підручний.

Тому він з командою вирішив краще відновитися та зробити акцент на останній відрізок турніру:

"Вирішили з лікарем і тренером, що краще зосередитися на естафеті та масстарті, бо досить мало часу після цих двох стартів, щоб і відновитися, і щоб рука припинила боліти. Маю велику надію, що буду свіжішим на масстарт. Звичайно, хочеться показати хороший результат і в естафеті, це одна з моїх найулюбленіших гонок, де треба працювати на команду.

Стосовно того, що бігаю всі гонки й мене не вистачає – часто мені кажуть, що треба трішки "підсачкувати", менше викладатися, але, на жаль, моя психологія не дає мені це зробити. Якщо я виходжу на старт, то прагну показати максимум у цій гонці".

Довідка. На ЧС-2025 Дмитро Підручний брав участь у трьох гонках. Він витягнув збірну України у змішаній естафеті на восьме місце, а також фінішував 37-м у спринті та 30-м у гонці переслідування.

Нагадаємо, що чоловіча естафета та масстарт, до яких готується Дмитро Підручний, відбудуться 22 і 23 лютого відповідно.