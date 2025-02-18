Пидручный пропустит два старта на ЧМ-2025 по биатлону: названа причина

В швейцарском Ленцерхайде с 12 февраля продолжается чемпионат мира по биатлону. К сожалению, после трех стартовых гонок пришлось брать паузу в выступлениях капитану мужской сборной Украины Дмитрию Пидручному.

Он пропустит индивидуальную гонку и одиночную смешанную эстафету. Уроженец Тернопольской области объяснил, почему был вынужден пойти на такой шаг.

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Ставка на заключительный отрезок ЧМ

По словам Дмитрия, у него есть повреждение, которое не позволяет демонстрировать свой максимум. Он получил его уже во время тренировок в Швейцарии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Спорт.

Приняли такое решение из-за состояния здоровья: есть проблемы с рукой. После Антхольца травма спины тоже дает о себе знать, не дает мне хорошо бежать, как того хотелось бы. На смешанной эстафете чувствовал себя прекрасно, и это было видно как по стрельбе, так и по времени по дистанции. К сожалению, перед спринтом произошло досадное падение на трассе: я повредил левую руку, и это мне сейчас очень мешает,

– сказал Пидручный.

Поэтому он с командой решил лучше восстановиться и сделать акцент на последний отрезок турнира:

"Решили с врачом и тренером, что лучше сосредоточиться на эстафете и масс-старте, потому что достаточно мало времени после этих двух стартов, чтобы и восстановиться, и чтобы рука прекратила болеть. Очень надеюсь, что буду свежим на масс-старт. Конечно, хочется показать хороший результат и в эстафете, это одна из моих самых любимых гонок, где надо работать на команду.

Относительно того, что бегаю все гонки и меня не хватает – часто мне говорят, что надо немного "подсачковать", меньше выкладываться, но, к сожалению, моя психология не дает мне это сделать. Если я выхожу на старт, то стремлюсь показать максимум в этой гонке".

Справка. На ЧМ-2025 Дмитрий Пидручный участвовал в трех гонках. Он вытащил сборную Украины в смешанной эстафете на восьмое место, а также финишировал 37-м в спринте и 30-м в гонке преследования.

Напомним, что мужская эстафета и масс-старт, к которым готовится Дмитрий Пидручный, состоятся 22 и 23 февраля соответственно.