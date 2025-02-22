Украинцы сумели закрепиться в топ-10: результаты мужской эстафеты на ЧМ-2025 по биатлону
В субботу, 22 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону состоялось две эстафетные гонки. Вторыми в расписании дня выступали мужчины.
Сборная Украины была представлена четырьмя биатлонистами. В эстафетной гонке соревновались Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный, пишет 24 канал.
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Какое место заняли украинцы
После первого этапа Дудченко передал эстафету на третьей позиции, которую Украина впоследствии потеряла. В итоге команда финишировала 8-й, использовав 8 дополнительных патронов.
Победительницей эстафеты стала национальная команда Норвегии.
Результаты мужской эстафеты:
- Норвегия (0+4)
- Франция (0+7)
- Германия (0+10)
...
8. Украина (0+8)
Напомним, что последними гонками на чемпионате мира станут мужской и женский масстарты, которые состоятся в воскресенье, 23 февраля.