Украинцы сумели закрепиться в топ-10: результаты мужской эстафеты на ЧМ-2025 по биатлону

В субботу, 22 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону состоялось две эстафетные гонки. Вторыми в расписании дня выступали мужчины.

Сборная Украины была представлена четырьмя биатлонистами. В эстафетной гонке соревновались Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный, пишет 24 канал.

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Какое место заняли украинцы

После первого этапа Дудченко передал эстафету на третьей позиции, которую Украина впоследствии потеряла. В итоге команда финишировала 8-й, использовав 8 дополнительных патронов.

Победительницей эстафеты стала национальная команда Норвегии.

Результаты мужской эстафеты:

Норвегия (0+4) Франция (0+7) Германия (0+10)

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8. Украина (0+8)

Напомним, что последними гонками на чемпионате мира станут мужской и женский масстарты, которые состоятся в воскресенье, 23 февраля.