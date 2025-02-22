Збірна Україна була представлена чотирма біатлоністами. В естафетній гонці змагалися Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк та Дмитро Підручний, пише 24 канал.
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Яке місце посіли українці
Після першого етапу Дудченко передав естафету на третій позиції, яку Україна згодом втратила. У підсумку команда фінішувала 8-ю, використавши 8 додаткових патронів.
Переможницею естафети стала національна команда Норвегії.
Результати чоловічої естафети:
- Норвегія (0+4)
- Франція (0+7)
- Німеччина (0+10)
...
8. Україна (0+8)
Нагадаємо, що останніми гонками на чемпіонаті світу стануть чоловічий та жіночий масстарти, які відбудуться у неділю, 23 лютого.