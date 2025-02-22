Збірна Україна була представлена чотирма біатлоністками. В естафетній гонці змагалися Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Анастасія Меркушина, пише 24 канал.
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Яке місце зайняла Україну
У ході гонки представниці збірної України зуміли обійтися без штрафних кіл, однак використати аж 14 додаткових патронів. У підсумку наша команда посіла 11-ту позицію.
Переможницею гонки стала збірна Франції, яка майже протягом усієї гонки утримувала лідерство.
Результати жіночої естафетної гонки на чемпіонаті світу:
1. Франція (0+4)
2. Норвегія (1+8)
3. Швеція (1+8)
...
11. Україна (0+14)
Відзначимо, що о 16:05 за київським часом запланована чоловіча естафетна гонка.