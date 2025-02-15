В воскресенье, 16 февраля, состоятся женские и мужские гонки преследования. Стало известно, кто представит Украину в персьюте, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Кто представит Украину

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом участников на гонки преследования Ленцерхайде. "Сине-желтую" команду представят пять биатлонистов.

Среди женщин заявлено всего две спортсменки, а именно Юлия Джима и Кристина Дмитренко будут представлять Украину в персьюте. В мужских гонках примут участие Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Тарас Лесюк не смог квалифицироваться на гонки преследования. По итогам спринта 15 февраля биатлонист занял 65 позицию, что не позволило ему принять участие в завтрашнем персьюте.

Женские гонки преследования в Ленцерхайде начнутся в 13:05 по киевскому времени. Мужчины стартуют в персьюте позже – в 16:05 по Киеву.