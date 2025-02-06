Возвращение Джимы и две дебютантки: состав женской сборной Украины по биатлону на ЧМ-2025

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на чемпионат мира-2025. Первенство пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

Уже 12 февраля в швейцарском Ленцерхайде стартует чемпионат мира-2025 по биатлону. Старший тренер женской сборной Украины Николай Зоц сформировал состав команды на мировое первенство, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

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Кто попал в заявку женской сборной Украины на ЧМ-2025

В заявку "сине-желтых" попали шесть биатлонисток. По сравнению с чемпионатом Европы-2025 в составе произошли изменения. В команду вернулась олимпийская чемпионка Юлия Джима, которая пропустила европейское первенство.

В статусе запасной на ЧМ-2025 поедет Дарья Чалык. Также впервые в заявку сборной на чемпионат мира попала Елена Городна.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина, Дарья Чалык (запасная)

Отметим, что мужская сборная Украины по биатлону объявит состав после завершения этапа Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.

Напомним, что чемпионат мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцергайде продлится с 12 по 23 февраля. В программе соревнований запланированы спринты, персьюты, индивидуальные гонки, масстарты и эстафеты.