Первый чемпионат мира по боксу 2025 года под эгидой организации World Boxing стартовал в Ливерпуле 4 сентября. В исторических соревнованиях принимают участие украинские боксеры.

Сборная Украины по боксу в последний момент попала на чемпионат мира организации World Boxing. 24 Канал подготовил материал о главном турнире в любительском боксе.

Как Кличко помог Украине не пропустить турнир?

Боксерская организация World Boxing была создана на замену дискредитированной ІВА, которую возглавляет путинист Умар Кремлев. Украина подала заявку на вступление в новую организацию, но процесс принятия затянулся.

Наши боксеры рисковали пропустить мировой форум. В дело вмешался Владимир Кличко – советник президента World Boxing Бориса ван дер Ворста. Благодаря коммуникации легенды бокса сборную Украины допустили к турниру, а Федерацию официально приняли в World Boxing.

"Я счастлив приветствовать Украину в World Boxing. Украинский бокс всегда был важной частью мировой истории этого вида спорта. Теперь, в составе World Boxing, мы будем вместе строить будущее, основанное на уважении, честности и олимпийских ценностях.

Ваша сборная - пример силы и таланта. Желаю вам громких побед и ярких боев на чемпионате мира в Ливерпуле", – отметил в обращении президент World Boxing Борис ван дер Ворст.

Кто представляет сборную Украины на ЧМ-2025 по боксу?

В заявку сборной Украины на турнир попали 20 спортсменов и спортсменок (10 боксеров и 10 боксерок). В список не попал олимпийский чемпион Александр Хижняк. Сейчас 30-летний боксер продолжает восстанавливаться после операции.

Заявка сборной Украины по боксу

Сийовуш Мухаммадиев (50 килограммов), Олег Чулачеев (55 килограммов), Айдер Абдураимов (60 килограммов), Эльвин Алиев (65 килограммов), Юрий Захареев (70 килограммов), Павел Ильюша (75 килограммов), Матвей Ражба (80 килограммов), Даниил Жасан (85 килограммов), Богдан Толмачев (90 килограммов), Дмитрий Ловчинский (90+ килограммов). Женщины: Анна Охота (48 килограммов), Ярослава Маринчук (51 килограмм), Виктория Шкеул (54 килограмм), Дария-Ольга Гутарина (57 килограммов), Татьяна Довгаль (60 килограммов), Наталья Меринова (65 килограммов), Анастасия Черноколенко (70 килограммов), Ольга Пилипчук (75 килограммов), Ирина Луцак (80 килограммов), Мария Ловчинская (80+ килограмм).

Расписание и результаты боев с участием украинских боксеров

Турнир в Ливерпуле продлится с 4 по 14 сентября. За 20 комплектов наград будут соревноваться 540 боксеров и боксерок из 68 стран мира.

В первый день турнира выступили пять представителей Украины. К сожалению, в первом же поединке потерпел поражение Юрий Захареев. Украинец при спорном судействе уступил испанцу Бернарду Мартинесу.

Из пяти украинцев в следующий раунд прошли двое: Айдер Абдураимов и Матвей Ражба. 22-летний харьковчанин Ражба быстро нокаутировал немца Бена Эгеса. Поединок досрочно завершился во втором раунде.

Видео нокаута в исполнении Матвея Ражбы

Абдураимов в конкурентном поединке оказался сильнее представителя Уэльса Овейна Хариса Аллена.

Мужчины

4 сентября. 1/32 финала, до 60 кг. Айдер Абдураимов (Украина) – Овейн Харис Аллен (Уэльс) – 3:2

(Украина) – Овейн Харис Аллен (Уэльс) – 3:2 4 сентября. 1/32 финала, до 70 кг. Юрий Захареев (Украина) – Франко Мартинес Бернард (Испания) – 0:5

(Испания) – 0:5 4 сентября. 1/32 финала, до 80 кг. Матвей Ражба (Украина) – Бен Носа Эгис (Германия) – KO 2

(Украина) – Бен Носа Эгис (Германия) – KO 2 4 сентября. 1/16 финала, до 90 кг. Богдан Толмачев (Украина) – Сохуб Буфия (Франция) – 0:5

(Франция) – 0:5 5 сентября. 1/16 финала, до 50 кг. Сийовуш Мухаммадиев (Украина) – Иштван Жака (Венгрия)

5 сентября. 1/16 финала, до 75 кг. Павел Ильюша (Украина) – Мохамед Нурани (Иран)

5 сентября. 1/16 финала, до 85 кг. Даниил Жасан (Украина) – Рияд Амар Абдулджабар (Германия)

5 сентября. 1/16 финала, свыше 90 кг. Дмитрий Ловчинский (Украина) – Мохамед Омар Шиха (Норвегия)

7 сентября. 1/16 финала, до 55 кг. Олег Чулячеев (Украина) – Башким Бажоку (Косово)

7 сентября. 1/16 финала, до 65 кг. Эльвин Алиев (Украина) – Ахмет Пекель (Турция)

Женщины

4 сентября. 1/16 финала, до 54 кг. Виктория Шкеул (Украина) – Саши Саши (Индия) – TKO 2

(Индия) – TKO 2 5 сентября. 1/16 финала, до 57 кг. Дарья-Ольга Гутарина (Украина) – Жасмин Жасмин (Индия)

5 сентября. 1/16 финала, до 65 кг. Наталья Меринова (Украина) – Марина Сото Торрес (Испания)

6 сентября. 1/16 финала, до 51 кг. Ярослава Маринчук (Украина) – Мунгунсаран Бальсан (Монголия)

6 сентября.1/16 финала, до 60 кг. Татьяна Довгаль (Украина) – Ситора Турдибекова (Узбекистан)

6 сентября. 1/16 финала, до 75 кг. Ольга Пилипчук (Украина) – Мэри-Кейт Смит (Великобритания)

6 сентября. 1/8 финала, свыше 80 кг. Мария Ловчинская (Украина) – Олтина Сотинбоева (Узбекистан)

7 сентября.1/16 финала, до 70 кг. Анастасия Черноколенко (Украина) – Мэнгэ Жанг (Китай)

7 сентября. 1/8 финала, до 80 кг. Ирина Луцак (Украина) – Эмили Аскейт (Великобритания)

9 сентября. 1/8 финала, до 48 кг. Анна Охота (Украина) – Даниша Матиалаган (Сингапур)

Отметим, что поединки дневной сессии начинаются в 13:00 по киевскому времени, а вечерней – в 20:00. За прямыми трансляциями можно следить на сайте Eurovision Sport.

