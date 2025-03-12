Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2025 по мини-футболу

В конце мая в столице Азербайджана Баку стартует чемпионат мира-2025 по мини-футболу. В мировом первенстве второй раз в своей истории выступит сборная Украины.

В среду, 12 марта, в Баку состоялась официальная церемония жеребьевки чемпионата мира. В турнире примут участие 32 команды, в том числе сборная Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию минифутбола Украины.

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Украина сыграет с бронзовым призером Мундиаля-2023

Все участники Мундиаля были разделены на восемь групп. Волею жребия сборная Украины из второй корзины попала в квартет С. Соперниками "сине-желтых" будут национальные команды Венгрии, Англии и Турции.

Состав всех групп ЧМ-2025 по мини-футболу

Группа A: Азербайджан, Мавритания, Словения, Бахрейн

Группа B: Румыния, Франция, Чад, Узбекистан

Группа C: Венгрия, Украина , Англия, Турция

, Англия, Турция Группа D: Словакия, Болгария, Португалия, Индия

Группа E: Мексика, Черногория, Таиланд, Коста-Рика

Группа F: Казахстан, США, Босния и Герцеговина, Польша

Группа G: Чехия, Грузия, ОАЭ, Аргентина

Группа H: Сербия, Гана, Испания, Израиль

Результаты жеребьевки ЧМ-2025 / фото Международной федерации минифутбола

В 1/8 финала попадут восемь победителей групп, а также команды, занявшие вторые места. Сборные, которые завершат групповой раунд на третьем и четвертом месте, покидают турнир.

Справка. Чемпионат мира по мини-футболу состоится с 21 мая по 1 июня в Баку. Сборная Украины второй раз в своей истории выступит на Мундиале. На ЧМ-2023 "сине-желтые" заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф.

Действующим чемпионом мира является сборная Румынии, которая на Мундиале-2023 в серии пенальти победила Казахстан. Бронзовым призером тогда была команда Венгрии – соперник Украины по группе С на ЧМ-2025.