У середу, 12 березня, у Баку відбулася офіційна церемонія жеребкування чемпіонату світу. У турнірі візьмуть участь 32 команди, в тому числі збірна України, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію мініфутболу України.

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Україна зіграє з бронзовим призером Мундіалю-2023

Усі учасники Мундіалю були розділені на вісім груп. Волею жеребу збірна України з другого кошику потрапила до квартету С. Суперниками "синьо-жовтих" будуть національні команди Угорщини, Англії та Туреччини.

Склад усіх груп ЧС-2025 з мініфутболу

Група A: Азербайджан, Мавританія, Словенія, Бахрейн

Група B: Румунія, Франція, Чад, Узбекистан

Група C: Угорщина, Україна , Англія, Туреччина

, Англія, Туреччина Група D: Словаччина, Болгарія, Португалія, Індія

Група E: Мексика, Чорногорія, Таїланд, Коста-Рика

Група F: Казахстан, США, Боснія і Герцеговина, Польща

Група G: Чехія, Грузія, ОАЕ, Аргентина

Група H: Сербія, Гана, Іспанія, Ізраїль

Результати жеребкування ЧС-2025 / фото Міжнародної федерації мініфутболу

До 1/8 фіналу потраплять вісім переможців груп, а також команди, що посядуть другі місця. Збірні, що завершать груповий раунд на третьому та четвертому місці, покидають турнір.

Довідка. Чемпіонат світу з мініфутболу відбудеться з 21 травня по 1 червня у Баку. Збірна України вдруге у своїй історії виступить на Мундіалі. На ЧС-2023 "синьо-жовті" зайняли третє місце в групі та не вийшли до плей-оф.

Чинним чемпіоном світу є збірна Румунії, яка на Мундіалі-2023 у серії пенальті перемогла Казахстан. Бронзовим призером тоді була команда Угорщини – суперник України по групі С на ЧС-2025.