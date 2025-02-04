Україна – Німеччина 9:0

Голи: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28, Микитюк, 27, Фаренюк, 21

У першому матчі, який відбувся 31 січня, збірна України обіграла Німеччину з рахунком 5:3. Матч-відповідь суперників перетворився на одностороннє побиття, пише 24 Канал.

Читайте також Український футзаліст Семенченко став найкращим молодим гравцем світу 2024 року

Україна декласувала Німеччину

Перед матчем головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко налаштовував підопічних на непростий поєдинок. Це допомогло нашим футзалістам, які приймали гостей в молдовському Кишиневі на "Arena Chisinau".

З перших хвилин українці захопили ініціативу. Вже на 7-й хвилині "синьо-жовті" мали перевагу у два м'ячі – дублем відзначився Жук. Та на цьому підопічні Косенка не зупинилися. До свистка на перерву гол на свій рахунок записав Мельник.

Після відпочинку українці влаштували розгром суперника. Голкіперу "Бундестіму" довелося ще шість разів діставати м'яч із сітки воріт. Голи забивали Жук (двічі), Абакшин (дубль), Микитюк та Фаренюк.

Фінальний свисток арбітра зупинив побоїще. 9:0 – розгромна перемога України.

Нагадаємо, що це четверта поспіль перемога збірної України у відборі Євро-2026. Команда Косенка по черзі обіграла Кіпр (7:0), Румунію (2:0) та двічі Німеччину (5:3, 9:0).