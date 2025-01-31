Німеччина – Україна 3:5

Голи: Ак, 3, 22, Олівейра, 18 (з пен.) – Микитюк, 9, 18, Жук, 14, Семенченко, 15, Корсун, 18

У п'ятницю, 31 січня, відбувся матч 3-го туру відбору на чемпіонат Європи-2026 з футзалу між збірними Німеччини та України. Зустріч пройшла на "EWS Arena" у Геппінгені, пише 24 Канал.

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Вольова перемога України

Початок матчу став холодним душем для "синьо-жовтих". Вже на 3-й хвилині зустрічі "манншафт" вийшов вперед. Результативним ударом відзначився Ак.

Швидкий гол не вивів з рівноваги бронзового призера ЧС-2024. Підопічні Косенка постійно шукали щастя поблизу воріт господарів. На 9-й хвилині українці досягли свого. Микитюк опинився у потрібному місці в потрібний час та добив м'яч у сітку.

Україна скористалася розгубленістю господарів та збільшила перевагу. Жук, Семенченко, Корсун та той же Микитюк довели рахунок до 5:1 на свою користь.

Перед перервою Німеччина з пенальті відквитала один м'яч, скоротивши різницю м'ячів до трьох.

Відпочинок пішов на користь господарям. В дебюті другого тайму вдруге відзначився Ак, повернувши інтригу в матчі.

В останні хвилини Німеччина посилила тиск на ворота України. Захист "синьо-жовтих" не встигав за швидкими атаками "Бундестіма". На щастя, наші хлопці зберегли переможний рахунок.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу України – 5:3. Команда Косенка з максимальним результатом продовжує очолювати групу 1.

Свій наступний матч збірна України зіграє у номінально домашньому матчі проти Німеччини. Поєдинок у Кишиневі відбудеться 4 лютого.