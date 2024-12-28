Протягом усього 2024-го року українські спортсмени дарували нам усім яскраві перемоги та рекорди, відзначались патріотичними вчинками та позиціями, попри усі несправедливості у спорті.

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24 Канал пригадав, хто із українських атлетів у 2024-му році переписав історію світового спорту та назавжди увійшов у його історію.

Ярослава Магучіх: перевершила світовий рекорд, який тримався 37 років

У цьому році Ярослава Магучіх вкотре підтвердила, чому її називають "Королевою висоти". 2024-й рік назавжди увійде в історію та запам'ятається легкоатлетці із Дніпра.



Світовий рекорд Ярослави Магучіх / Фото Getty Images

Найвизначнішу перемогу Магучіх здобула на етапі Діамантової ліги у Парижі. Ярослава побила світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався із 1987-го року (2.09 метра). 23-річна українка взяла висоту 2.10 метра та стала авторкою нового світового рекорду у жіночих стрибках у висоту!

Як Магучіх встановила новий світовий рекорд: дивіться історичне відео

До слова. Магучіх стала лише третьою легкоатлеткою в історії, яка має у своєму активі два стрибки від 2.07 метра та вище.

Також Ярослава неодноразово тріумфувала на інших етапах Діамантової ліги та перемогла у її фіналі. Магучіх підкорила планку на висоті 1.97 метра та стала переможницею фіналу у Брюсселі. Українка виграла вже свій третій діамант у кар'єрі.

Окрім цих перемог українка здобула "срібло" чемпіонату світу у приміщенні (1.97 метра) та "золото" чемпіонату Європи (2.01 метра).

Слід відзначити, що світовий рекорд Магучіх побила перед Олімпійськими іграми у Парижі, де вона й встановила досягнення. Ярослава завоювала на Іграх-2024 у столиці Франції своє перше олімпійське "золото" із результатом у два метри рівно.



Олімпійське "золото" 2024 Ярослави Магучіх / Фото Getty Images

Після усіх цих досягнень Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою світу 2024. Також українська стрибунка у висоту отримала нагороду найкращої легкоатлетки Європи у цьому році.

Олександр Усик: став абсолютним чемпіоном світу після Леннокса Льюїса

У лютому 2024-го року Олександр Усик повинен був провести бій за "абсолют" проти Тайсона Ф'юрі. Але двобій перенесли в останній момент через серйозне розсічення британця, у якому вбачали хитрощі від "Циганського короля".



Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі / Фото Getty Images

Поєдинок перенесли на 18 травня. На цей раз боксери зійшлись в одному ринзі. Зустріч в Ер-Ріяді тривала усі 12 раундів, а переможця бою визначали судді. Вони розділились у рішенні на користь українця. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

До слова. Перший бій міг закінчитись ще у 9-му раунді, коли Ф'юрі опинився у нокдауні, але зміг відновитись та продовжити поєдинок. Тайсона врятував гонг та канати.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Відмовився від поясу та статусу "абсолюта"

Однак у статусі "абсолюта" Усик прожив недовго. Вже наприкінці червня Олександр свідомо відмовився від поясу IBF, подарувавши його переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа, у якому переміг останній. Дюбуа зміг стати повноцінним володарем титулу. Усик після такого вчинку втратив звання абсолютного чемпіона світу та продовжив готуватись до реваншу проти Ф'юрі.

21 грудня Усик вдруге переміг Тайсона у столиці Саудівської Аравії. І знову за рішенням суддів, але цього разу вже одноголосним на користь Олександра. Після бою Дюбуа публічно кинув виклик Усику, на який поки що Олександр погодився.

Реванш Усик – Ф'юрі: відеоогляд бою

До теми Тріумфи Усика над Ф'юрі, титул Берінчика і "золото" Ігор: найвеличніші бої українців у 2024 році

Ольга Харлан: найтитулованіша українка у історії Олімпійських ігор

Олімпіада-2024 у Парижі, яка тривала із 26 липня по 11 серпня, переписала історію Ігор та участі українських спортсменів на змаганнях. 29 липня Ольга Харлан відкрила лік медалей України на Олімпійських іграх у столиці Франції.



Ольга Харлан – олімпійська призерка Парижа-2024 / Фото Getty Images

Ігри для себе уродженка Миколаєва розпочала із трьох впевнених перемог на шляху до півфіналу – над Шіхомі Фукушимою з Японії (15:9), Анною Баштою (15:6) із Азербайджану та представницею Угорщини Анною Мартон (15:7).

В 1/2 фіналу українська шаблістка зазнала поразки від француженки Сари Бальцер 7:15. Тому Харлан змогла поборотись лише за індивідуальну "бронзу". У бронзовому фіналі українка зійшлась із кореянкою Чой Себін. У цій сутичці Ользі потрібно було показувати увесь український дух. Адже по ходу зустрічі Харлан довелось відігруватись у рахунку. Фехтувальниці із Миколаєм вдалось зрівняти рахунок із 5:11 до 11:11.

Напруга трималась до останнього уколу. Переможний за рахунку 14:14 зробила якраз Ольга Харлан, яка здобула свою п'яту нагороду Олімпійських ігор у кар'єрі. Разом із Ольгою Харлан тішилась та плакала уся Україна!

Відео бронзового бою Ольги Харлан на Іграх-2024

Історичне "золото" Харлан та українських шаблісток

Але і на цьому українка не зупинилась та продовжила свій шлях до олімпійського "золота" вже у командних змаганнях.

3 серпня українські шаблістки завоювали олімпійське "золото" у Парижі. Українська збірна стала олімпійською чемпіонкою у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової.

Українки стартували із перемоги над Італією 45:39. Переконливішу перемогу "синьо-жовті" здобули у півфіналі проти Японії 45:32. Наші фехтувальниці пробились до фіналу Олімпійських ігор-2024 та гарантували собі щонайменше срібні нагороди.

У фіналі українки зустрічались із суперницями із Республіки Кореї. І знову драматизм тримався до останньої секунди. На фінальний відрізок на доріжку вийшла Харлан та вигризла перемогу у суперниці 45:42. Ольга принесла Україні перше олімпійське "золото" у Парижі-2024. Це була друга нагорода Харлан у столиці Франції.



Олімпійські чемпіонки у шаблі 2024 / Фото Getty Images

Завдяки цим двом медалям Ольга Харлан стала найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпіади. Тепер в українки аж шість нагород: два "золота" (2008 та 2024), "срібло" (2016) та три "бронзи" (2012, 2016 та 2024).

Людмила Кіченок: перша українська чемпіонка US Open

6 вересня 2024-го року… День, який стане одним із найпам'ятніших у кар'єрі Людмили Кіченок. У цей день відбувся фінальний матч US Open-2024 у парному жіночому розряді, де українська тенісистка у парі із латвійкою Єлєною Остапенко змагались проти дуету Крістіни Младеновіч та Шуай Чжан.



Кіченок у парі з Остапенко – переможниці US Open-2024 / Фото Getty Images

Відкритий чемпіонат США став особливим для українки, адже на цьому турнірі вона неодноразово переписувала історію українського тенісу. Кіченок та Остапенко знадобилось два сети, аби здобути омріяний трофей US Open-2024.

У першій партії українсько-латвійський дует оформив перемогу 6:4, то у другій партії цій парі було складніше. Кіченок і Остапенко довелось наздоганяти суперниць. Шостий гейм став переломним. Саме у ньому українці та латвійці вдалось зрівняти рахунок. Після чого дівчата взяли п'ять геймів поспіль та тріумфували на турнірі у Нью-Йорку.

Людмила Кіченок зробила те, що ще не вдавалось жодній українці. Вона стала першою українською тенісисткою, яка перемогла на US Open. Заради цього вона навіть відклала власне весілля.

Відеоогляд фіналу US Open-2024

Слід додати, що завдяки цьому успіху Людмила Кіченок встановила новий національний рекорд у парному розряді – 5-та сходинка у світовому рейтингу.

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Чоловіча збірна України з футзалу: історична "бронза" ЧС

Чоловіча українська збірна з футзалу завжди запалювала на європейському паркеті. У 2024-му році підопічні Олександра Косенка поїхали на чемпіонат світу, де показали історичний результат.



Чоловіча збірна України з футзалу / Фото Getty Images

Українські футзалісти дістались до півфіналу, у якому поступились найтитулованішій збірній планети – Бразилії 2:3. Однак вже цей вихід в 1/2 фіналу повторив національний рекорд. Україна вдруге у своїй історії дісталась до цієї півфінальної стадії. Вперше це було ще у 1996-му році, але тоді українці поїхали із Мундіалю без нагород.

Після поразки від Бразилії команда Косенка ще зберігала шанси на медалі ЧС. У матчі за "бронзу" Україна зустрічалась із дебютантом Мундіалю Францією. Перша частина поєдинку закінчилась мінімальною перемогою "синьо-жовтих" завдяки голу Ігоря Чернявського.

У другому таймі українці аж ще шість разів засмучували французів, які відповіли лише голом престижу. У підсумку – перемога України 7:1. Хет-трик у бронзовому фіналі оформив Даниїл Абакшин, також дубль в активі Євген Жука та гол забив "енергетик" Михайло Зварич.

Команда Олександра Косенка здобула історичні бронзові медалі чемпіонату світу-2024. Це перші нагороди України на рівні чемпіонатів світу в командних видах спорту за часи незалежності.

Відеоогляд бронзового фіналу ЧС-2024 Україна – Франція

Окрім медалей було також відзначено двох гравців української збірної. Даниїл Абакшин отримав "Срібну бутсу", ставши найкращим бомбардиром України на ЧС-2024 – 7 голів у 7-ми матчах. А от Ростислав Семенченко став найкращим футзалістом бронзового фіналу Мундіалю.

Після чого обидва українські футзалісти зробили культове фото із нагородами у стилі Ліонеля Мессі.



Семенченко та Абакшин повторили культове фото Мессі / Фото з інстаграму АФУ

Катерина Садурська: б'є один за одним світові рекорди

Катерина Садурська – чемпіонка, призерка чемпіонатів Європи та світу із синхронного плавання, яка стала справжнім відкриттям у світі фрідайвінгу. Уродженка Миколаєва встановила вже сім світових рекордів із фрідайвінгу із 2023-го року почала записувати своє прізвище в історію цього вражаючого виду спорту.



Катерина Садурська / Фото надане 24 Каналу

У 2024-му році Садурська стала авторкою трьох світових рекордів. Перший із них Катерина встановила 10 жовтня у Греції. Українка встановила новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF, занурившись на 80 метрів.

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Вже наступного місяця Садурська стала першою жінкою у світі, яка досягла глибини 82 метри. Українка встановила новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) – занурення без ласт та додаткового обладнання. Зробила вона це із другої спроби, адже у перший день сильний дощ вніс корективи у плани Катерини.

У другий день змагань українка успішно занурилась та вкотре підтвердила свій високий статус у фрідайвінгу.

Але і цей рекорд не став останнім для Катерини у 2024-му році. Вже 2 грудня Садурська пірнула на глибину 84 метри у дисципліні CNF, вдруге переписавши історію як перша жінка, яка досягла такої глибини без додаткового обладнання. Цю глибину можна порівняти із чвертю висоти Ейфелевої вежі у Парижі.

Цікаво! Що у листопаді 2023-го року Садурська встановила свій перший рекорд у дисципліні CNF – 74 метри. Тепер українка покращила свій результат на 10 метрів та скоротила різницю з чоловічим рекордом лише до 18 метрів.

Як Садурська новий світовий рекорд встановила у грудні / Фото надані 24 Каналу

На цьому Катерина Садурська точно не стане зупинятись та переплюне ще більше світових рекордів у новому 2025-му році.

Віримо, що українські спортсмени подарують своїм землякам та фанат із інших країн ще більше приводів для гордості, яскравих перемог та вольової боротьби за справедливість у спорті.