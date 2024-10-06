Україна – Франція 7:1

Гол: Чернявський, 11, Зварич, 22, Жук, 27, 28, Абакшин, 30, 30, 33 – Саадауї, 23

Підопічні Олександра Косенка на чемпіонаті світу з футзалу пробилися до бронзового фіналу. Для здобуття перших в історії нагород "синьо-жовтим" потрібно було перемогти французів, пише 24 Канал.

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Удар Чернявського шокував французів

У матчі за "бронзу" не зміг взяти участь лідер команди Петро Шотурма. Досвідчений футболіст отримав травму у півфіналі з Бразилією (2:3). Натомість відбув дискваліфікацію Назар Швед, який потрапив у заявку на поєдинок з Францією.

На стартових хвилинах матчу французи кілька разів загрожували воротам "синьо-жовтих". Завдяки реакції Сухова рахунок не змінився. Поступово ініціативу перехопили підопічні Косенка.

На 11-й хвилині матчу українці досягли свого. Капітан збірної Корсун віддав пас на Чернявського, який точним ударом відправив м'яч до сітки воріт.

Ще до свистка на перерву наші футзалісти могли збільшити перевагу. Однак неточність на завершальній стадії атак підвела "синьо-жовтих". Тож на відпочинок команди пішли з рахунком 1:0 на користь України.

Феєрія українців

Дебют другого тайму був за командою Косенка. Розкішна атака українців завершилася пасом на Зварича який ударом головою подвоїв перевагу – 2:0.

Французи швидко відігралися, скоротивши розрив до мінімуму. Гол на свій рахунок записав Саадауї. Після цього гра пішла на зустрічних курсах.

Невизначеність тривала до середини тайму, коли за справу взявся Євгеній Жук. Гравець київського клубу ХІТ протягом двох хвилин оформив дубль.

Після цього французи знітилися та пропустили ще тричі. Тепер хет-триком відзначився Абакшин – 7:1.

Свисток арбітра зафіксував перемогу "синьо-жовтих" з рахунком 7:1.

Відео голів у матчі Україна – Франція

Збірна України вперше у своїй історії здобула нагороду чемпіонату світу з футзалу. Підопічні Олександра Косенка привезуть додому бронзову медаль.