У неділю, 6 жовтня, у Ташкенті на "Хумо Арені" відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу з футзалу. У вирішальному матчі зустрінуться збірні Бразилії та Аргентини, пише 24 Канал.

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Принципова битва латиноамериканців

Збірна Бразилії залишається найтитулованішою футзальною командою. На рахунку "селесао" п'ять золотих нагород чемпіонатів світу (1989, 1992, 1996, 2008, 2012). Проте два останні фінали Мундіалів проходили без участі бразильців. Тож "пентакампіони" спробують поповнити колекцію нагород найвищого ґатунку.

Аргентина лише одного разу вигравала чемпіонат світу у 2016 році. З попереднього світового форуму "альбіселесте" поїхали додому зі "сріблом", програвши у фіналі Португалії (1:2).

Поєдинок принципових суперників обіцяє бути дуже захопливим. Бразильці вважаються фаворитами протистояння, але це лише на папері.

Фінальний матч у столиці Узбекистану розпочнеться о 18:00.

Онлайн-трансляція фіналу Бразилія – Аргентина

Відео трансляція поєдинку буде доступна в цій новині ближче до початку матчу.

Нагадаємо, що збірна України на ЧС-2024 зустрічалася з обома суперниками. На груповій стадії "синьо-жовті" поступилися Аргентині (1:7). А у півфіналі з Бразилією підопічні Олександра Косенка були близькими до сенсації, але у підсумку програли (2:3).

Збірна України проведе матч за "бронзу" у неділю, 6 жовтня. Поєдинок проти Франції розпочнеться о 15:30 за київським часом.