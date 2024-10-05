Збірна України з футзалу у неймовірному півфіналі поступилася п'ятиразовим чемпіонам світу бразильцям з рахунком 2:3. У неділю підопічні Олександра Косенка спробують завоювати бронзову медаль Мундіалю у протистоянні з Францією.

До теми Україна – Франція: онлайн-трансляція битви за "бронзу" на ЧС-2024 з футзалу

Прогноз на історичний матч збірної України

Колишній головний тренер збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук в інтерв'ю Sport.ua поділився прогнозом на бронзовий фінал. На його думку, в українців непогані шанси здобути історичну нагороду. Для цього потрібно скористатися своїми перевагами.

"Фаворит цього поєдинку – українська збірна. Й не тільки тому, що посідає вище місце в табелі про ранги, в неї більш збалансований склад, наші хлопці мобільніші, креативніші, досвідченіші, хоча суперник запам'ятався вмінням діяти щільно, в межах правил.

Тому підопічним Олександра Косенка слід постаратися взяти на озброєння високий темп й скористатися своїм головним козирем – перевагою в швидкісних переміщеннях", – зауважив Лисенчук.

Великою втратою для "синьо-жовтих" стане відсутність травмованого Петра Шотурми. Футзаліст дебютував у збірній ще 14 років тому, коли команду очолював Лисенчук. Тож тренерському штабу потрібно знайти тактичну схему, яка дозволить проявити себе іншим виконавцям.

Також досвідчений фахівець звернув увагу на той факт, що українці матимуть більше часу на відпочинок.

Ну й наостанок, в української збірної буде на один день більше для відновлення, ніж у французів. На тривалій, виснажливій турнірній дистанції – це багато. Тому треба постаратися вже з перших хвилин нагнітати темп, ускладнюючи супернику перебування на майданчику. Я вірю в наших хлопців, вірю, що вони вперше в історії українського футзалу стануть бронзовими призерами світового форуму,

– зазначив Лисенчук.

Нагадаємо, що матч за "бронзу" ЧС-2024 з футзалу Україна – Франція відбудеться у неділю, 6 жовтня. Поєдинок в столиці Узбекистану Ташкенті розпочнеться о 15:30.