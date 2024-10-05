Вперше наша збірна може здобути медалі світової першості в цьому виді спорту. Для історичного досягнення в матчі за "бронзу" Україні треба здолати національну команду Франції, повідомляє 24 Канал.

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Гра за потрапляння на п'єдестал

Поєдинок відбудеться в Ташкенті на "Хумо Арена". Він розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Обидві збірні на груповому етапі посіли другі місця у своїх квартетах. Після цього вони здолали по двох суперників у плей-оф, але прикро поступилися за крок до фіналу.

Сценарії півфіналів були майже ідентичними. Україна та Франція дали справжній бій головним фаворитам турніру (Бразилії та Аргентині відповідно), але програли з однаковим рахунком 2:3, пропустивши вирішальні голи з 10-метрових ударів.

Це буде їх четверта очна зустріч. Наразі мінімальну перевагу мають французи – одна перемога та дві нічиї. Востаннє вони грали між собою у квітні 2024 року й тоді команди не визначили сильнішу – 4:4.

Дивитися матч Україна – Франція онлайн

Відео трансляції з'явиться ближче до початку поєдинку...

Довідка. Найкращим результатом на чемпіонатах світу з футзалу для України є четверте місце на Мундіалі-1996, для Франції ж це дебютний великий міжнародний форум в історії.

Зазначимо, що фінал чемпіонату світу Бразилія – Аргентина відбудеться о 18:00.