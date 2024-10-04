У мережі опублікували документ ФІФА, який був складений у грудні 2023 року. З нього випливає, що футбольна організація буде лобіювати появу двох видів спорту зі своєї сфери вже на Іграх-2028.

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Нові шанси України на медалі

Він називається "Стратегічні цілі для глобального футболу 2023-2027 років". У ньому йде мова про плани внести футзал і пляжний футбол до програми наступних літніх Олімпійських ігор.

З огляду на рівень участі у всьому світі, FIFA запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі футбольні дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх,

– йдеться у документі.

Зазначимо, що найближчі літні Олімпійські ігри відбудуться в Лос-Анджелесі. Футзал поки що не включений до програми, але вже точно буде представлений на юнацькій Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, що наразі збірна України бере участь у ЧС-2024 з футзалу в Узбекистані. "Синьо-жовті" вперше з 1996 року пробилися у півфінал і 6 жовтня будуть боротися за "бронзу" проти Франції.