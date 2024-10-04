Епатажний швед вирішив привітати сам себе зі святом. Він придбав суперкар, про що повідомив на власній сторінці в інстаграмі.

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Приємний подарунок для себе

Златан опублікував пост із фотографією новенького Ferrari SF90 Stradale чорного кольору. Цей автомобіль належить до класу суперкарів.

Він оснащений трьома електродвигунами з потужністю у 220 кінських сил. Ця модель за 2,5 секунди може розігнатися до 100 кілометрів.



Новий суперкар Златана Ібрагімовича / Фото з соцмереж шведа

До слова. Вартість Ferrari SF90 Stradale починається від 600 тисяч доларів. Вона може доходити до одного мільйона.

Нагадаємо, що Златан Ібрагімович закінчив ігрову кар'єру влітку 2023 року. Він здобув 32 трофеї, а нині є радником власників італійського Мілана.