Підопічні Олександра Косенка були близькими до історичного фіналу. "Синьо-жовті" у конкурентному матчі мінімально поступилися Бразилії з рахунком 2:3, пише 24 Канал.

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Хто суперник України у "бронзовому" фіналі

Збірна України зберігає шанси на бронзову медаль, яка у разі успіху стане першою за історію виступів на чемпіонатах світу.

У четвер, 3 жовтня, в Узбекистані відбувся другий півфінал, в якому зустрічалися збірні Аргентини та Франції. Поєдинок проходив за рівної боротьби. По ходу матчу французи поступалися "альбіселесте", але зуміли зрівняти рахунок (2:2).

Все вирішилося на останніх хвилинах. Через шостий фол арбітр призначив пенальті у ворота Франції, який реалізував Арр'єта. 3:2 – Аргентина вийшла у фінал, де зіграє з Бразилією.

Франція разом з Україною поборються за бронзову медаль чемпіонату світу. Поєдинок відбудеться у неділю, 6 жовтня. Матч у Ташкенті на "Хумо Арена" розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Фінал теж зіграють в неділю. Поєдинок Аргентина – Бразилія стартує о 18:00.