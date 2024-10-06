Збірна України з футзалу вперше в історії здобула бронзову медаль на чемпіонатах світу. У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію з рахунком 7:1, пише 24 Канал.

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Нагороди українських футзалістів на ЧС-2024

За підсумком Мундіалю гравці, тренери та персонал збірної України отримали бронзові медалі. Крім того, ще двоє українських футзалістів отримали індивідуальні нагороди.

Данило Абакшин на чемпіонаті світу став найкращим бомбардиром "синьо-жовтих", забивши 7 голів у 7 матчах. У загальному заліку українець поступився бразильцю Марселу, на рахунку якого 10 голів. Таким чином, Абакшин отримав "срібну бутсу ЧС-2024.

Зазначимо, що у бронзовому фіналі Данило оформив хет-трик, знявши усі питання про переможця.

Данило Абакшин отримав "срібну бутсу" ЧС-2024 / скриншот з трансляції Суспільного

Ростислав Семенченко був нагороджений "бронзовим м'ячем". Український футзаліст отримав звання третього найкращого гравця чемпіонату світу. До речі, Семенченко також став найкращим гравцем матчу за третє місце.

Ростислав Семенченко володар "бронзового м'яча" / скриншот з трансляції Суспільного

Нагадаємо, що чемпіоном світу-2024 з футзалу стала збірна Бразилії. "Срібло" дісталося Аргентині, а бронзові медалі – Україні.