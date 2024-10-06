Команда Олександра Косенка розгромила Францію з рахунком 7:1. Завдяки цій перемозі українці здобули дебютну медаль на чемпіонатах світу.

До теми Україна розгромила Францію та вперше в історії здобула "бронзу" ЧС-2024 з футзалу

Хто став найкращим гравцем матчу Україна – Франція

За підсумком бронзового фіналу ФІФА визначила найкращого гравця. Нагороду отримав Ростислав Семенченко.

21-річний футзаліст київської Аврори замінив травмованого Миколу Микитюка. На 22-й хвилині матчу Семенченко зробив ювелірний асист на Зварича, який забив другий гол у ворота Франції.

Нагадаємо, що у матчі за третє місце Данило Абакшин оформив хет-трик, а Євгеній Жук відзначився дублем. До речі, Абакшин став найрезультативнішим гравцем "синьо-жовтих" на ЧС-2024. На рахунку бомбардира 7 забитих м'ячів та 6 асистів.