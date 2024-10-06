Бразилія – Аргентина 2:1

Гол: Феррао, 6, Рафа Сантос, 13 – Роза, 39

Останній ігровий день чемпіонату світу подарував одразу два фінали. У "бронзовому" історичну перемогу здобула збірна України, а у "золотому" тріумфували бразильці, пише 24 Канал.

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Неймовірний фінал на користь бразильців

Латиноамериканське протистояння Бразилія – Аргентина на усіх турнірах має принциповий характер. Не став винятком фінал у Ташкенті.

Бразильці на останніх двох Мундіалях опинялися поза фіналом. Натомість аргентинці стали чемпіонами світу-2016 та віцечемпіонами світу-2021.

У півфіналі ЧС-2024 "селесао" завдяки фарту перемогли Україну з рахунком 3:2. "Синьо-жовті" тоді були за крок від сенсації та поступилися на останніх хвилинах. Аргентина з такою ж різницею здолала Францію (3:2) та втретє поспіль вийшла до фіналу.

У першому таймі фінального протистояння бразильці зуміли двічі засмутити голкіпера "альбіселесте". Відзначилися Феррао та Рафа Сантос.

Аргентинці у другому таймі створили достатньо моментів, щоб принаймні зрівняти рахунок. Вихід п'ятого польового гравця допоміг "альбіселесте" повернути інтригу. Точним ударом відзначився Роза. Останні хвилини пройшли з тотальною перевагою Аргентини. Проте "селесао" зберегли переможний рахунок. 2:1 – Бразилія стала чемпіоном світу-2024.