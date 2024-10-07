"Синьо-жовті" вперше в історії здобули медаль на світовій першості. Підопічні Олександра Косенка в матчі за "бронзу" розгромили Францію з рахунком 7:1, пише 24 Канал.

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Косплей на легенду футболу

Після фіналу в Узбекистані відбулася церемонія нагородження. На ній, окрім вручення медалей призерам та кубка чемпіонам, було також вручено індивідуальні нагороди.

Дві з них отримали українські футзалісти. Ростислав Семенченко став володарем "Бронзового м'яча", а Даниїл Абакшин – "Срібної бутси".

Після цього вони зробили фото у стилі Ліонеля Мессі, який після тріумфу на чемпіонаті світу-2022 лягав спати з кубком у руках. Зірки "синьо-жовтих" повторили той кадр і також сфотографувалися в ліжках зі своїми індивідуальними нагородами.

Нагадаємо, що чемпіонами світу стали бразильці, які у драматичному фіналі переграли Аргентину з рахунком 2:1. Україна стала єдиною командою на турнірі, яка змогла забити більше одного м'яча "селесао" (поступилася 2:3 у півфіналі).