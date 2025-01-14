Авторитетне видання Futsal Planet підбило підсумки 2024 року. У номінації найкращий молодий гравець світу перемогу здобув українець Ростислав Семенченко, пише 24 Канал.

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Неймовірне досягнення Семенченка

21-річний футзаліст отримав визнання завдяки успішним виступам за національну збірну України та київський клуб Аврора.

На чемпіонаті світу-2024 в Узбекистані Семенченко допоміг "синьо-жовтим" здобути історичну "бронзу". Ростислав був визнаний найкращим гравцем бронзового фіналу та отримав нагороду "Бронзовий м'яч".

Семенченко – найкращий молодий гравець планети / фото АФУ

У 2024 році Семенченко зіграв за збірну України 19 матчів, у яких забив 7 голів. За підсумком клубного сезону 2023/24 Ростислав став найкращим молодим гравцем Екстра-ліги та переміг у номінації "гравець-відкриття".

У попередній кампанії Екстра-ліги забив 12 голів та віддав 13 асистів у 27 матчах. У поточному сезоні футзаліст перевершив власне досягнення. На рахунку Ростислава вже 13 забитих м'ячів.

Нагадаємо, що за підсумком ЧС-2024 з футзалу "Срібну бутсу" отримав українець Данило Абакшин.