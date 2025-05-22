Триумфальное начало: сборная Украины выиграла "золото" на ЧЕ-2025 по прыжкам в воду

В четверг, 22 мая, в турецкой Анталии стартовал чемпионат Европы-2025 по прыжкам в воду. Первый соревновательный день принес золотую медаль в копилку сборной Украины.

Программу Евро-2025 по прыжкам в воду открывали соревнования смешанных команд. За комплект наград боролись семь команд, которые состояли из четырех спортсменов (двух женщин и двух мужчин), пишет 24 Канал.

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Второе подряд "золото" сборной Украины

Сборная Украины выступала в статусе чемпиона Европы. Нашу команду представляли София Лискун, Ксения Байло, Кирилл Болюх и Алексей Середа.

По условиям соревнований, спортсмены выполняли одиночные и синхронные прыжки с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки.

В первом раунде наша команда захватила лидерство. В прыжках с 3-метрового трамплина Байло и Болюх набрали 130,8 балла. В следующем раунде Лискун и Середа удержали первую строчку, но Польша и Германия сократили отставание.

После третьего раунда Украина переместилась на второе место, отставая от Германии на 1,4 балла. Все решил финальный раунд. За свой прыжок на 10-метровой вышке Байло и Болюх получили 76,80 баллов и вышли на первое место.

С общим результатом 407,20 баллов сборная Украины поднялась на высшую ступеньку пьедестала. Серебряная медаль досталась команде Германии, а "бронза" – Польши.

Смешанные командные соревнования на ЧМ-2025 по прыжкам в воду

1. Украина – 407.20

2. Германия – 400.60

3. Италия – 360.40

Сборная Украины – чемпион Европы-2025 / фото Федерации Украины по прыжкам в воду

Отметим, что это второе подряд "золото" Украины в смешанных командах на чемпионатах Европы. В целом наша сборная с 2022 года не пропустила ни одного пьедестала в этой дисциплине: "серебро" ЧЕ-2022 в Риме, "золото" ЧЕ-2023 в Жешуве.

В пятницу, 23 мая, на чемпионате Европы-2025 в Анталии состоятся соревнования среди женщин на 1-метровом трамплине.