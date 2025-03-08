Впервые в истории Украины: Гераскевич с рекордом попал в топ-5 на ЧМ-2025 по скелетону

Сразу двое украинцев попали в решающий четвертый спуск на чемпионате мира-2025 в американском Лейк-Плэсиде. За медали боролись Владислав Гераскевич и Ярослав Лавренюк.

В пятницу, 7 марта, на ЧМ-2025 по скелетону состоялись два спуска. В первом определились 25 участников, которые продолжили борьбу за медали, пишет 24 Канал.

Читайте также Триумф украинца на Кубке Европы по скелетону: Гераскевич завоевал второе "золото" в карьере

В шаге от подиума

17-летний житомирянин Ярослав Лавренюк в решающей попытке показал время – 54.26. Этот результат стал новым личным рекордом второго номера сборной Украины. В итоге Ярослав занял 21 место.

Владислав Гераскевич перед четвертым спуском занимал промежуточное седьмое место. 26-летний скелетонист со временем в 53.61 секунды сумел подняться сразу на три ступеньки, остановившись в шаге от медали. Владислав обновил личный рекорд (3,37,49) на чемпионате мира.

Чемпионом мира стал британец Мэтт Уэстон. Компанию на подиуме ему составили Маркус Ваятт из Великобритании и немец Алекс Юнгк.

Результаты ЧМ-2025 по скелетону

1. Мэтт Уэстон (Великобритания) 3:35.48

2. Маркус Ваятт (Великобритания) + 1.90

3. Алекс Юнгк (Германия) + 1.93

4. Владислав Гераскевич (Украина) +2.01

...

21. Ярослав Лавренюк (Украина) +5.11

Гераскевич впервые в истории выступлений представителей Украины на чемпионатах мира занял четвертое место. Ранее лучшим результатом на этом уровне было 10-е место в 2024 году.

Напомним, что на Кубке мира в немецком Винтерберге Гераскевич второй раз в карьере занял четвертое место. Украинец повторил свой лучший результат.