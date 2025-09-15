Сборная Украины по волейболу проиграла стартовый матч против Бельгии на чемпионате мира-2025. Неудачный поединок прокомментировал бывший капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий.

Подопечные Рауля Лосано в первом матче группового турнира ЧМ-2025 без шансов уступили Бельгии по итогу трех сетов – 0:3. Проигрышная серия сборной Украины увеличилась до четырех поединков подряд, пишет 24 Канал.

Какие причины поражения Украины назвал Семенюк?

Центральный блокировщик сборной Украины Юрий Семенюк по горячим следам прокомментировал поражение "сине-желтых". По мнению волейболиста, соперник был лучше настроен и был готов к игре против Украины.

Среди причин поражений Семенюк также назвал "плохую атмосферу в сборной Украины".

"Мы не смогли показать максимум. Старались, не могу сказать, что сыграли плохо, но они сыграли намного лучше. Сыграла, возможно, не вся команда, а один игрок. Молодец, сыграл на все 100%.

Есть разные факторы и причины, кто и как выглядел. Бельгия не играла ни в Лиге наций, ни в Золотой Евролиге. Играли ребята, что отдохнули, а не такие, как мы, что уже "наелись" тем волейболом. Что скрывать: атмосфера была не очень уж давно. Мы над тем работаем, и надеюсь, что сможем найти силы и мотивацию на новые матчи", – сказал Семенюк.

Сборная Украины проиграла в первом матче на ЧМ-2025 / фото ФВУ

Какова реакция экс-капитана украинцев Плотницкого?

Еще перед началом чемпионата мира завершил выступления за сборную Украины ее капитан Олег Плотницкий. Игрок итальянской Перуджи имеет длительный конфликт с президентом Федерации волейбола Михаил Мельником.

После первого матча "сине-желтых" на ЧМ-2025 Плотницкий отреагировал на комментарий Юрия Семенюка.

"После первого поражения, каким бы болезненным оно ни было, в послематчевом интервью капитан сказал, что у Бельгии была хорошая атмосфера, им во многом везло, сыграла не вся команда, а только один игрок. И в его словах есть правда об атмосфере, но точно не о том, что им везло или сыграл на 100% только один игрок (как у нас любят говорить: "один в поле не воин"). Но больше всего удивили слова о том, что атмосфера в нашей сборной уже давно не очень. И тут возникает вопрос: почему так? Почему перед важнейшим стартом сезона у нас что-то не так с атмосферой?

Условия же улучшились, насколько мы знаем из того, что выходит в интернет. И того пижона-предателя уже нет, который всегда мутил воду. И на этот вопрос можно найти достаточно много ответов, и среди них, более чем уверен, не будет такого, что ребята плохо тренировались, или кто-то решил заработать ставками, или не хочет играть или, еще хуже, наплевал на это все и хочет уже домой (хотя последнее – не про всех)", – написал Плотницкий.

Олег Плотницкий в составе сборной Украины / фото с фейсбука волейболиста

Как Плотницкий раскритиковал Федерацию волейбола Украины?

Бывший капитан "сине-желтых" обратил внимание на "плохую атмосферу" в команде, намекнув на вину руководства Федерации волейбола.

"Я надеюсь на то, что каждый из них ответит хотя бы сам себе на вопрос: почему, по мнению капитана, атмосфера уже давно не очень, и что нужно сделать для ее улучшения, и кому. И советую не только игрокам об этом задуматься, но и тем, кто выше сидит в первую очередь, потому что уже не первый раз, когда мы наступаем на грабли под названием "атмосфера".

Это очень важный фактор на таких длинных дистанциях, и в следующем сезоне эта дистанция не будет короче - точнее, до 2028 года, если мы хотим поехать на ОИ", – заметил Плотницкий.

Как болельщики отреагировали на критику Плотницкого?

На сообщение Олега Плотницкого в фейсбуке активно отреагировали болельщики сборной Украины. Они преимущественно поддержали бывшего капитана "сине-желтых" в критике руководства Федерации волейбола и призвали его вернуться в команду.

"Полностью согласен! Олег Плотницкий это лучшее что было со сборной и это лучший игрок в истории сборной! Таких никогда не было и таких больше никогда не будет! Вот это настоящий капитан! Который всегда умел завезти команду и подбодрить, а не Семенюк который даже на площадке ничего не может сказать! Пусть ребята в себе разберутся, почему такая у них атмосфера! Предателя же нет как все пишут! Давайте дальше смотреть как они дальше будут без него".

"Мудрость! Также не разделяю высказывания всех этих хейтеров, которые собственно ничего, как правило, в жизни не достигли, но открывают свой грязный писок (или немытые руки) чтобы набрасывать дерьма на игроков нашей сборной и ее тренера.

Олег, вы все верно написали! И, кстати, именно таких слов мы бы ждали услышать и от президента ФВУ. Потому что именно это его роль во всем этом действе. Поддерживаем нашу сборную и болеем за наших ребят!".

"Все правильно сказал, все по делу.... Но легче от этого не становится. Если уже сейчас сами игроки говорят, что в этом году просто наелись этого волейбола, то какой микроклимат или атмосфера победителей там будет? Последние матчи сборной это хорошо подтверждают. Если Олегу не корректно называть фамилии, то мне можно. Этот человек - Мельник. И до пока его не выбросят на свалку истории, дела у нас не будет. Олег – держись, точнее готовься. Еще и на нашей улице будет праздник!"

"Я наоборот говорю, что и один в поле воин. Я считаю, Олег Юрьевич что нашим кабинетным чиновникам плевать на наш волейбол. Вам может подъехать на матч со сборной Италии и помочь в игре".

Комментарии болельщиков под сообщением Плотницкого / скриншоты из фейсбука

Каковы причины конфликта Плотницкого с Федерацией волейбола Украины?