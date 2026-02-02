Не только медали: чем награждают победителей Олимпийских игр

Олимпиада в первую очередь ассоциируется с медалями трех достоинств – золотыми, серебряными и бронзовыми. Но главная тройка спортсменов в каждой дисциплине получает не только металлические награды.

На пьедестале почета атлетам дают дополнительные подарки, а дома их часто ждут награды от государств. 24 Канал узнавал, что именно дают за победу на Олимпийских играх.

Что дают спортсменам вместе с медалями?

Обычно во время церемонии награждения, кроме медалей, спортсмены получают что-то символическое: часто это бывает букет цветов, но есть и более оригинальные случаи.

Например, во время Олимпиады-2004 в Афинах призерам надевали на голову лавровые венки – так же, как и на древних Олимпийских играх до нашей эры. Венок даже был изображен на официальном логотипе Игр.

На последней пока Олимпиаде в Париже в 2024 году лучшие атлеты получали игрушку-талисмана Фриги в виде иконического для Франции головного убора.



Игрушка-талисман, которой награждали в Париже-2024 / фото Sortir a Paris

Также призерам давали таинственную продолговатую коробку. Как выяснилось впоследствии, в ней был уникальный плакат, созданный художниками специально для Игр.

Что дарят за участие в Олимпиаде?

На самом деле побеждать или быть в топ-3 для того, чтобы получить подарок на Олимпиаде, не обязательно.

В Париже бренд умной техники, который выступал партнером МОК, подарил каждому из 17 тысяч участников Олимпийских и Паралимпийских игр смартфон в уникальном дизайне.



Смартфон, который дарили участникам Олимпиады-2024 / фото Samsung

Сколько платят за олимпийские победы?

Обычно призовые за олимпийское золото, серебро или бронзу не предусмотрены – но эта традиция была нарушена в том же Париже два года назад. Международная федерация легкой атлетики заплатила по 50 тысяч долларов каждому чемпиону в 48 дисциплинах.

Однако чаще премирование берут на себя те государства, которые спортсмены прославляли на Играх. По данным Forbes, самые щедрые выплаты – в странах Азии. Гонконг, Тайвань и Сингапур готовы порадовать своего олимпийского чемпиона бонусом в более чем 700 тысяч долларов. Понятно, что золотых наград эти страны завоевывают немного.

В Европе больше всего платят итальянцам – почти 200 тысяч долларов за золото. Зато Дания оценивает победу на Играх только в 15 тысяч. А вот наиболее скупой в мире неожиданно оказалась Австралия. Олимпийские чемпионы там могут рассчитывать лишь на 13,5 тысяч долларов. В Украине же за золотую медаль спортсмен получит 125 тысяч долларов.

Что нужно знать об Олимпиаде-2026?