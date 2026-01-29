Как и официальный девиз Citius, Altius, Fortius и другие узнаваемые элементы Олимпиады, кольца были разработаны основателем олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Но истинное значение символа Игр вызывает споры, пишет 24 Канал.

Когда на Олимпиаде появились пять колец?

Многие убеждены, что современный символ Олимпиады сопровождал уже первые современные Игры в 1896 году в Афинах. Но это неправда.

Как пишет Британская энциклопедия, Пьер де Кубертен на самом деле создал изображение пяти разноцветных колец только к Олимпиаде 1912 года, которая проходила в столице Швеции Стокгольме. И это даже не был официальный символ. Впервые полноценно кольца использовали только в 1920 году в бельгийском Антверпене.

Означают ли цвета пяти колец пять континентов?

Переплетение колец должно символизировать единение – с этим вряд ли кто-то будет спорить. Но почему выбраны именно такие цвета – синий, черный, красный, желтый и зеленый?

Популярна версия, что каждое кольцо символизирует один из пяти континентов: Европа синяя, Азия желтая, Африка черная, Австралия и Океания зеленая, а Северная и Южная Америки соответствуют красному цвету.

Но это миф: в одном из решений исполнительного комитета МОК четко указано, что нет никаких доказательств привязки Пьером де Кубертеном колец к частям света. В официальных документах Игр уже давно нет об этом ни слова. А в современном мире версия о континентах вообще приобретает признаки дискриминации и расизма, что неприемлемо для олимпийского движения.

Что на самом деле определило цвета колец?

Все проще: Пьер де Кубертен хотел, чтобы на олимпийском флаге присутствовали цвета флагов всех стран, участвовавших в Олимпиаде. Для этого фон флага был выбран белым, а комбинации действительно получались максимально разнообразные: синий и желтый – Швеция, синий и белый – Греция, белый, красный и зеленый – Италия и тому подобное.

Сейчас этот принцип уже немного стерся из-за того, что количество стран-участниц выросло до двух сотен. Но все равно большинство флагов до сих пор можно "собрать" из олимпийского символа.

