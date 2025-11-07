"Теннисный Месси", который стал воином: где сейчас экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов

Александр Долгополов является одним из лучших украинских теннисистов в истории. Он отличался своим уникальным творческим стилем игры, который восхищал фанатов этого вида спорта во всем мире.

В пятницу, 7 ноября, звездный спортсмен празднует свой 37-й день рождения. Каких достижений достиг Александр Долгополов на корте и чем сейчас занимается, рассказывает 24 Канал.

Что известно о карьере Долгополова?

Он родился в Киеве в спортивной семье. Его отец был также теннисистом, а впоследствии стал известным тренером.

Александр Долгополов-старший работал со многими украинскими игроками, в частности, тренировал финалиста Ролан Гаррос-1999 Андрея Медведева. А мать, Елена Долгополова, была профессиональной гимнасткой и даже становилась призером чемпионатов Европы.



Александр Долгополов с родителями и младшей сестрой / Фото из семейного архива

Уже с раннего детства Александр также приобщился к спорту. Он начал заниматься теннисом и впоследствии оказалось, что имеет к нему талант, который начал шлифовать отец.

Ближе к достижению совершеннолетия Долгополов начал демонстрировать хорошие результаты на юниорском уровне. В 2005 году он дебютировал в профессиональном туре.

В сентябре 2006 года теннисист через квалификацию впервые пробился в основную сетку турнира уровня АТР, сыграв в первом раунде в Бухаресте. В том же месяце 17-летний юноша дебютировал за сборную Украины на Кубке Дэвиса.



Александр Долгополов с отцом / Фото из семейного архива

После этого у игрока наступил спад, а прорывным в карьере стал 2010 год. Он впервые сыграл в основной сетке турниров серии Grand Slam и поднялся в топ-100 мирового рейтинга.

В начале 2011 года Александр стал первым украинцем за последние 15 лет, который дошел до четвертьфинала Australian Open. Благодаря этому он оказался на 39 месте мирового рейтинга и стал первой ракеткой Украины.

Впоследствии Долгополов дошел до первого финала на уровне ATP-тура, а также выиграл парный "тысячник" в Индиан-Уэллсе. Его результаты были довольно стабильными и он постоянно доходил до поздних стадий турниров и поднялся в топ-20 мирового рейтинга.

В том же году Александр выиграл свой первый трофей в Умаге. В решающем матче он одолел звездного хорвата Марина Чилича – 6:4, 3:6, 6:3.



Долгополов с первым трофеем уровня ATP / Фото Getty Images

Таких результатов он достигал в фирменном творческом стиле, шокируя фанатов невероятными подкрутками, за что его даже называли "теннисным Месси". Из-за этого украинец часто травмировался и неоднократно прерывал выступления, повреждая сухожилия и запястья.

К сожалению, из-за травм карьера Александра Долгополова оказалась достаточно короткой. Последний раз он выходил на корт весной 2018 года, когда уступил Новаку Джоковичу.

Украинский теннисист долго пытался вернуться, но этого так и не произошло из-за проблем со здоровьем. 1 мая 2021 года он в своем инстаграме объявил о решении зачехлить ракетку.

Это было необыкновенное приключение продолжительностью всей моей сознательной жизни. К сожалению, за несколько лет и через несколько операций на кисти, я не смог вернуться на тот уровень, который нужен для выступлений там, где я себя вижу. А играть с ограничениями и болью не вижу смысла. Надеюсь, вам было интересно следить, потому что мне было невероятно интересно играть в свой теннис,

– написал спортсмен.

Что известно о теннисном наследии Долгополова?

Всего на профессиональном уровне провел 422 матча, в которых одержал 221 победу.

В одиночном разряде выиграл три титула на уровне ATP-тура.

Самая высокая позиция в карьере – 13 место (январь 2012 года).

Дважды заканчивал сезон в топ-20 мирового рейтинга.

Одержал десять побед за карьеру над теннисистами из топ-10 мирового рейтинга, в частности дважды побеждал Рафаэля Надаля.

Чем занимается Долгополов после завершения карьеры?

Завершив карьеру теннисист начал бизнес по дизайну и аренде недвижимости. Начало полномасштабного вторжения спортсмен застал в Турции, куда поехал отдыхать с семьей, но сразу решил, что нужно возвращаться и помогать родной стране.

Он добровольцем присоединился к войску весной 2022 года. Александр проходил обучение за рубежом, после чего стал аэроразведчиком в многопрофильном подразделении ГУР, а затем оказался в Сухопутных войсках ВСУ.

В начале марта 2025 года Долгополов в интервью Spiegel заметил, что его жизнь изменилась кардинально. Бывший теннисист отметил то, как спортивный опыт помогает ему на фронте.

Теннис подготовил меня к войне. Навыки, необходимы как спортсмену, так и солдату, похожи: вы должны уметь быстро реагировать, концентрироваться и адаптироваться к новым ситуациям. Я стараюсь сохранять спокойствие, полностью сосредоточиться на своей операции и войти в своеобразное состояние потока. Это означает, что я отгораживаюсь от всего, что меня окружает, и сливаюсь со своей задачей так, чтобы каждое движение было легким и плавным. Это помогает напомнить себе, что любая потеря концентрации может стоить мне жизни. Это обостряет мои рецепторы,

– сказал Долгополов.



Александр Долгополов / Фото из инстаграма бывшего теннисиста

Также уже в статусе военного экс-первая ракетка Украины стал автором специального спортивного курса "Жизнь на пульсе 150" для воинов и гражданских, которые готовятся к мобилизации. Он записал шесть видео на ютуб-канале Сухопутные войска Украины, которые разбиты на три части.

Первая часть – посвящена физическим тренировкам к прохождению базовой общевойсковой подготовки.

Вторая часть – для тех, кто уже находится на БОВП.

Третья часть – о том, как поддерживать физическую форму уже во время выполнения боевых задач.

Идея цикла этих видео возникла, когда в общении с инструкторами, военнослужащими я стал часто слышать от них о полученных травмах. Я, как спортсмен с опытом, хорошо понимаю основную причину травм – это ненадлежащая физическая подготовка. Но я хорошо знаю, как это изменить, как подготовиться к жизни на пульсе 150,

– рассказал Долгополов.

Сейчас Александр Долгополов является бойцом 425-го отдельного батальона беспилотных систем "ОЧІ". Он по возможности проводит мастер-классы для детей, в частности, в октябре в Сумах, ведь несет службу на этом направлении, а также доносит правильные месседжи за границу, рассказывая правду о российско-украинской войне.

Ранее 24 Канал рассказывал о известных спортсменах, которые изменили привычную экипировку на мультикам и пиксель. Среди них, в частности, есть и еще один украинский теннисист – Сергей Стаховский.