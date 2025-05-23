Экс-чемпион мира посоветовал Усику завершить карьеру после новостей про реванш с Дюбуа

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался относительно будущего реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что украинскому боксеру стоит завершить карьеру.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Совет Бриедиса для Усика

Боксер считает, что украинцу стоит завершить карьеру, ведь ему больше нечего, что брать в боксе, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Майриса Бриедиса.

Я бы на месте Александра Усика завершил карьеру. Он заработал много денег, выиграл все в крузерах, супретяжах, стал чемпионом Олимпиады, поэтому почему он это не сделает?

– сказал бывший чемпион мира.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.