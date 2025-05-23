Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Порада Брієдіса для Усика

Боксер вважає, що українцю варто завершити кар'єру, адже йому більше не має, що брати в боксі, пише 24 канал з посиланням на ютуб-канал Майріса Брієдіса.

Я б на місці Олександра Усика завершив кар'єру. Він заробив багато грошей, виграв все в крузерах, супретяжах, став чемпіоном Олімпіади, тож чому він це не зробить?

– сказав колишній чемпіон світу.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.