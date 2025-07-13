Названа новая преграда для трансфера Забарного в ПСЖ

История с потенциальным переходом Ильи Забарного во французский гранд все еще далека от завершения. Стороны пока не достигли четких договоренностей по трансферу украинца.

Будущее Ильи Забарного в ПСЖ остается неопределенным. Клубы не могут согласовать сумму трансфера, а требования окружения украинца относительно личного контракта только усложняют переговоры, пишет 24 Канал со ссылкой на footix.fr.

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Новая преграда для Забарного

Ранее сообщалось о серьезных разногласиях между Борнмутом и ПСЖ относительно трансферной стоимости 22-летнего защитника. Английский клуб хочет выручить за украинца не менее 70 миллионов евро, тогда как парижане пока что готовы предложить лишь 60 миллионов.

В то же время, как отмечает источник, переговоры осложняются еще одним фактором: представители Забарного выдвигают довольно амбициозные требования по условиям личного контракта, что еще больше тормозит потенциальный трансфер.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва также из-за присутствия россиянина Матвея Сафонова.