Переход Ильи Забарного в ПСЖ может состояться уже в ближайшее время. Один из блогеров утверждает, что французский гранд серьезно заинтересован в украинском защитнике, пишет 24 Канал со ссылкой на PSGInside.

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Когда Забарный перейдет в клуб

Инсайдер отметил, что за трансфер украинца переживать не стоит.

Я убежден, что трансфер состоится. ПСЖ действительно заинтересован, Луису Энрике нравится профиль защитника, Кампуш регулярно общается с игроком, а сам Илья решительно настроен присоединиться к ПСЖ. Честно говоря, я не удивлюсь, если трансфер состоится уже на следующей неделе,

– написали в паблике.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва из-за присутствия Матвея Сафонова.