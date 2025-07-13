Переход Ильи Забарного в ПСЖ может состояться уже в ближайшее время. Один из блогеров утверждает, что французский гранд серьезно заинтересован в украинском защитнике, пишет 24 Канал со ссылкой на PSGInside.
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Когда Забарный перейдет в клуб
Инсайдер отметил, что за трансфер украинца переживать не стоит.
Я убежден, что трансфер состоится. ПСЖ действительно заинтересован, Луису Энрике нравится профиль защитника, Кампуш регулярно общается с игроком, а сам Илья решительно настроен присоединиться к ПСЖ. Честно говоря, я не удивлюсь, если трансфер состоится уже на следующей неделе,
– написали в паблике.
Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.
Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва из-за присутствия Матвея Сафонова.