В Челсе приняли важное решение по Мудрику: получит ли украинец медали, если клуб выиграет ЛК
- Челси решило наградить Михаила Мудрика медалью в случае победы клуба в Лиге конференций, несмотря на его отстранение из-за допинга.
- Мудрик в текущем сезоне сыграл 15 матчей за Челси, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Челси приняло интересное решение относительно Михаила Мудрика, который может получить приятный призент в случае победы "пенсионеров" в Лиге конференций.
В середине декабря в сети появилась информация о том, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" украинского игрока обнаружили запрещенное вещество, из-за чего его отстранили от матчей.
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Какой презент ожидает Мудрика
Украинский футболист получит медаль, если его клуб одержит победу в Лиге конференций, пишет 24 канал со ссылкой на Daily Mail.
Челси в праве сам решать, кто из футболистов и тренеров получит медали победителей турнира и несмотря на отстранение Мудрика от футбола из-за допинга, все равно хотят его наградить.
Напомним, что Михаил Мудрик до скандала с допингом сыграл в текущем сезоне в 15 матчах за Челси во всех турнирах. На счету украинского полузащитника 3 гола и 5 результативных передач.