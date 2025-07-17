Напомним, что уже 19 июля состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Команда Дюбуа не поняла фразу Усика о лошадях: что она на самом деле означает
- Александр Усик остановил словесную перепалку на пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа, использовав украинскую фразу "Не гоните лошадей!".
- Команда Дюбуа не поняла значение фразы, которая означает "Успокойся" или "Не нагнетай ситуацию".
В среду, 17 июля, состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На ней боксеры смогли в определенной степени пообщаться друг с другом.
Александр Усик остановил словесную перепалку во время финальной пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Он успокоил всех известной украинской фразой, которую не понимают британцы, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.
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Британцы не поняли украинской фразы
Во время пресс-конференции случилась словесная перепалка между Эгисом Климасом и Фрэнком Уорреном. Стороны начали обсуждать детали предстоящего поединка, что впоследствии переросло в острую дискуссию.
Некоторые болельщики и представители команд начали выкрикивать из зала, что еще больше разжигало ситуацию. Именно в этот момент Усик вмешался и спокойно, но уверенно дважды повторил: "Не гоните лошадей!" и после этого шум в зале прекратился.
Правда, по лицам команды Дюбуа было видно, что эту фразу они не совсем поняли. Напомним, что это выражение означает "Успокойся" или "Не нагнетай ситуацию".
Впоследствии британцы обратились с просьбой разъяснить фразу и Сергей Лапин объяснил, что это иллюзия.
Каждый раз, когда говорит кто-то из команды Дюбуа, то заявляет: "Даниэль теперь другой человек, он имеет другую подготовку, другой фокус". Это все иллюзия. Ничего не изменилось за 3 года. Вы замечательные ребята. Вы боретесь. В субботу все-таки будет другой бой,
– сказал Лапин.
Интересно. Усик показал герб Украины на пресс-конференции с Дюбуа.