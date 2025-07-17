В среду, 17 июля, состоялась пресс-конференция с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На ней боксеры смогли в определенной степени пообщаться друг с другом.

Александр Усик остановил словесную перепалку во время финальной пресс-конференции перед реваншем с Даниэлем Дюбуа. Он успокоил всех известной украинской фразой, которую не понимают британцы, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Британцы не поняли украинской фразы

Во время пресс-конференции случилась словесная перепалка между Эгисом Климасом и Фрэнком Уорреном. Стороны начали обсуждать детали предстоящего поединка, что впоследствии переросло в острую дискуссию.

Некоторые болельщики и представители команд начали выкрикивать из зала, что еще больше разжигало ситуацию. Именно в этот момент Усик вмешался и спокойно, но уверенно дважды повторил: "Не гоните лошадей!" и после этого шум в зале прекратился.

Правда, по лицам команды Дюбуа было видно, что эту фразу они не совсем поняли. Напомним, что это выражение означает "Успокойся" или "Не нагнетай ситуацию".

Впоследствии британцы обратились с просьбой разъяснить фразу и Сергей Лапин объяснил, что это иллюзия.

Каждый раз, когда говорит кто-то из команды Дюбуа, то заявляет: "Даниэль теперь другой человек, он имеет другую подготовку, другой фокус". Это все иллюзия. Ничего не изменилось за 3 года. Вы замечательные ребята. Вы боретесь. В субботу все-таки будет другой бой,

– сказал Лапин.

Интересно. Усик показал герб Украины на пресс-конференции с Дюбуа.