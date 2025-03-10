"Он мешок с трюками": легендарный боксер о реванше Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира Барри Макгиган поделился мнением относительно реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он дал советы британцу, как победить украинца.

Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Как Дюбуа может победить Усика в реванше

Боксер отметил, что Дюбуа надо быть очень агрессивным в реванше. Усик умеет наносить фальшивые удары, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News.

Дюбуа нужно работать джебом прямо в центр его грудной клетки. Надо прессинговать Усика, а потом сразу выбрасывать удары с правой или левые хуки. Если Дюбуа правильно попадет, он нокаутирует любого. Но надо уметь попасть по Усику, этот украинец – мешок с трюками,

– сказал Барри Макгиган.

Он также считает, что реванш будет ближе, чем первый бой. Макгиган добавил, что Дюбуа может его снова завалить, но он предпочитает Усика в реванше из-за его опыта.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.