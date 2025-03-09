Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями относительно возможного реванша. Специалист заявил, что Александр Усик должен драться с против его подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

Читайте также "Тактически переиграет": известный боксер спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Зачем Усик драться против Дюбуа

Дон Чарльз назвал причину, почему Александр Усик должен встретиться в ринге с Даниэлем Дюбуа. Дело заключается в том, что украинский боксер хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Специалист подчеркнул, что Усик самостоятельно решит, с кем ему драться. Однако Чарльз отметил, что украинский чемпион не имеет большого выбора, ведь Даниэль Дюбуа владеет титулом IBF.

Усик уже становился абсолютным чемпионом в бою против Тайсона Фьюри и, очевидно, хочет создать больше истории. Он публично сказал об этом поединке, не я об этом говорил. У него осталось два боя, и он хочет драться с Дюбуа, и мы готовы к испытанию, мы готовы забрать другие пояса. Усик хочет стать первым в истории, кто стал абсолютным чемпионом дважды,

– сказал Чарльз.

Дон Чарльз также отметил, что это хорошая возможность для Даниэля Дюбуа. Тренер считает, что его подопечный может стать следующим абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что Александр Усик в 2023 году уже дрался против Даниэля Дюбуа Украинский чемпион техническим нокаутом одолел британского боксера в девятом раунде в поединке во Вроцлаве.