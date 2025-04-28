Известно, что сказал Дюбуа после того, как толкнул Усика на дуэли взглядов

На видео попал момент того, что сказал Даниэль Дюбуа после того, как толкнул Александра Усика. Это произошло во время битвы взглядов на стадионе "Уэмбли".

В понедельник, 28 апреля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые встретились после официального объявления о реванше. Боксеры провели дуэль взглядов на футбольном поле стадионе "Уэмбли".

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Что сказал Дюбуа Усику

Не успели бойцы сойтись в дуэли взглядов, как британец решил спровоцировать украинского боксера на эмоции. Дюбуа толкнул Усика.

"Динамит" дважды назвал украинского боксера трусом после того, как толкнул его, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

Дюбуа обозвал Усика: смотрите видео

Отметим, что официально подтвердили, что реванш между боксерами состоится 19 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".