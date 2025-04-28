У понеділок, 28 квітня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа вперше зустрілись після офіційного оголошення про реванш. Боксери провели дуель поглядів на футбольному полі стадіоні "Вемблі".

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Що сказав Дюбуа Усику

Не встигли бійці зійтись у дуелі поглядів, як британець вирішив спровокувати українського боксера на емоції. Дюбуа штовхнув Усика.

"Динаміт" двічі назвав українського боксера боягузом після того, як штовхнув його, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

Дюбуа обізвав Усика: дивіться відео

Відзначимо, що офіційно підтвердили, що реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".