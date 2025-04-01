"Золотой парень": защитник Ромы поделился мнением о Довбыке

Защитник Ромы Джанлука Манчини высказал свое мнение об Артеме Довбыке. Он отметил украинского футболиста в хорошую сторону.

Летом 2024 года Артем Довбык перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Что сказал Манчини о Довбыке

Он отметил, что Артем – золотой парень, исключительный. Все знают, через что, к сожалению, проходит его семья, и он думает, что это его немного сдерживает, пишет 24 канал со ссылкой на Cronache di Spogliatoio.

Однако, когда мы на поле, в течение 90 минут нужно уметь оставлять все остальное позади, хотя это не всегда легко. Иногда я его подкалываю или подбадриваю, потому что он – настоящий шкаф, огромный. Когда я тренируюсь против него и мы сталкиваемся в борьбе, мне почти становится страшно, потому что если он идет на тебя с силой, то отправляет метра на четыре,

– сказал Джанлука Манчини.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 39 матчей, в которых он забил 16 голов и отдал 4 результативных передач.

Отметим, что игра следующий матч Рома – Ювентус начнется 6 апреля в 21:45 по киевскому времени.