Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

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Що сказав Манчіні про Довбика

Він зазначив, що Артем – золотий хлопець, винятковий. Всі знають, через що, на жаль, проходить його сім'я, і він думає, що це його трохи стримує, пише 24 канал з посиланням на Cronache di Spogliatoio.

Однак, коли ми на полі, протягом 90 хвилин потрібно вміти залишати все інше позаду, хоча це не завжди легко. Іноді я його підколюю або підбадьорюю, тому що він – справжня шафа, величезний. Коли я тренуюся проти нього і ми стикаємося в боротьбі, мені майже стає страшно, бо якщо він йде на тебе з силою, то відправляє метри на чотири,

– сказав Джанлука Манчіні.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 39 матчів, у яких він забив 16 голів та віддав 4 результативних передач.

Зазначимо, що гра наступний матч Рома – Ювентус розпочнеться 6 квітня о 21:45 за київським часом.