Наразі обидва клуби ведуть боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів. Напередодні очного протистояння італійські журналісти вирішили порівняти центральних форвардів цих клубів – Артема Довбика та Душана Влаховича.

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Порівняння на користь українця

Вони віддали належне гравцю збірної України, відзначивши, що його часто недооцінюють і забувають, що це лише перший сезон для нього в Серії А, повідомляє 24 Канал із посиланням на Voce Giallo Rossa.

Артем Довбик і Душан Влахович – це два нападники, які є уособленням цієї великої класики італійського футболу, попри те, що думки вболівальників про них сильно розходяться. У своєму першому сезоні після прибуття до Італії українець провів 26 матчів у чемпіонаті, де забив 11 голів. Багато фанатів вважають, що Артем не виправдав вкладені в нього 30 мільйонів євро, проте цього сезону на його рахунку 16 забитих м'ячів у всіх турнірах,

– пишуть журналісти.

Вони навели статистику обох нападників, яка говорить на користь українця. І це при тому, що Ювентус придбав серба за більше, ніж 80 мільйонів євро:

"Якщо заглиблюватися в статистику, то ми побачимо, що український форвард наніс 58 ударів у Серії А, 24 з них були у площину воріт. У його пасиві – дев'ять втрачених гольових моментів, але це не виглядає чимось страшним.

На другій половині поля роль лідера візьме на себе Влахович, який має перевагу, оскільки проводить третій сезон у футболці Ювентуса. Він зіграв 23 матчі в чемпіонаті, але поки не досяг двозначної позначки голів (9). Сербський футболіст наніс 64 удари в бік воріт (26 точних) і втратив 14 гольових моментів, що є відверто поганим показником".

До слова. В останніх двох поєдинках за "вовків" Артем Довбик забивав вирішальні голи, які приносили команді Клаудіо Раньєрі мінімальні перемоги з рахунком 1:0. Особливо красивим виявилося взяття воріт Лечче, після чого українця визнали найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, що гра Рома – Ювентус розпочнеться о 21:45 за київським часом.