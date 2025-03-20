"Начнет забивать пачками": экс-форвард Днепра о карьере Довбыка в Роме

Бывший нападающий Днепра Евгений Селезнев прокомментировал игру Артема Довбыка за Рому. Он считает, что время украинца еще придет.

Летом 2024 года Артем Довбык перешел из Жироны в Рому. За это время игрок не смог отличиться стабильностью в клубе.

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Что сказал Селезнев о Довбыке

Футболист сказал, что главный фактор – это время и стоит подождать, дать ему время освоиться и привыкнуть к итальянскому футболу, пишет 24 канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Артем имеет все характеристики, чтобы хорошо выступать в вашей лиге. Он быстрый, физически сильный и знает, как атаковать из глубины. Как только он полностью освоится, он начнет забивать пачками. Он будет делать в Италии то же, что делал в Италии. Через пару лет он станет лучшим бомбардиром сезона,

– сказал Евгений Селезнев.

Он также добавил, что это прежде всего психологическая проблема, поскольку в Роме непросто и создается определенное давление и много ожиданий, он не знает языка и многое другое.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Артем Довбик сыграл 38 матчей за Рому, в которых забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.