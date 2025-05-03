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3 мая, 16:19
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Норвежский чемпион выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен выступил против возвращения российских спортсменов к соревнованиям из-за войны в Украине.
  • Амундсен отметил, что россияне продолжают выступать в некоторых видах спорта, как, например, теннис, что он считает неправильным.
  • Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований после начала войны, но они могут выступать как "нейтральные".
  • МОК сейчас обсуждает возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям.

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о возможном возвращении российских спортсменов к соревнованиям. Он призвал не допускать их к турнирам.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сейчас они выступают в статусе "нейтральных".

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Амундсен против возвращения россиян

Спортсмен заметил, что в некоторых других видах спорта россияне продолжают выступать. В качестве примера он привел теннис, в котором соревнуются российские игроки, а на трибунах можно увидеть известных личностей, пишет 24 канал со ссылкой на Dagbladet.

Мне кажется странным, что им это позволяют, тогда как в лыжных гонках они участвовать не могут. Пока идет война, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта,
– сказал Амундсен.

Напомним, что МОК активно обсуждает возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям.