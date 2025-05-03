Норвежский чемпион выступил против допуска российских спортсменов к соревнованиям
- Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен выступил против возвращения российских спортсменов к соревнованиям из-за войны в Украине.
- Амундсен отметил, что россияне продолжают выступать в некоторых видах спорта, как, например, теннис, что он считает неправильным.
- Российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований после начала войны, но они могут выступать как "нейтральные".
- МОК сейчас обсуждает возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям.
Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о возможном возвращении российских спортсменов к соревнованиям. Он призвал не допускать их к турнирам.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сейчас они выступают в статусе "нейтральных".
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Амундсен против возвращения россиян
Спортсмен заметил, что в некоторых других видах спорта россияне продолжают выступать. В качестве примера он привел теннис, в котором соревнуются российские игроки, а на трибунах можно увидеть известных личностей, пишет 24 канал со ссылкой на Dagbladet.
Мне кажется странным, что им это позволяют, тогда как в лыжных гонках они участвовать не могут. Пока идет война, я считаю, что они не должны выступать ни в одном виде спорта,
– сказал Амундсен.
Напомним, что МОК активно обсуждает возможность возвращения российских спортсменов к соревнованиям.